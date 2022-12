Qatargate | seconda ondata di perquisizioni Sigilli anche nel Parlamento Ue | c’è un pentito

Stupito più dal caso Juventus o dalLaè certamente inquietante, la prima mi aspetto ancora di accertare i fatti'. La rateizzazione delle tasse per i club 'Non avranno ...Il domicilio di Tarabella e' stato perquisito nell'ambito dell'inchiesta; l'ufficio di un'assistente dellae' stato perquisito. I deputati italiani Pietro Bartolo e Andrea Cozzolino,...Qatargate, si aggrava la posizione di Kaili, sequestrati 750 mila euro in contante e oggetti di valore donati dal Qatar ...C’è grossa confusione per quel che riguarda le dichiarazioni da parte di membri politici o anche esponenti della del calcio sulla Juventus per quello che potrebbe riguardare ...