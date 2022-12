Passeggiando nella storia tra Natale | San Francesco e Federico II

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 13 dicembre 2022) Da piazzetta Sant’Egidio al chiostro di Sanper terminare all’ipogeo di palazzo Stola: la città vecchia di Taranto si anima di cavalieri, musicisti, cortei e spettacoli di falconeria. SanII: due grandi personaggi del passato per l’evento di living history “Iltra i vicoli del Medioevo”. Così la città vecchia di Taranto si animerà di cavalieri, musicisti, sciabolatori e tiratori con l’arco, trampolieri e molto altro. Tema del racconto rievocativo sarà la città della prima metà del XIII secolo e le feste natalizie, con lo sguardo a queste due figure straordinarie. La due giorni è in programma il 17 e 18 dicembre e punta inoltre a promuovere scorci, vie e luoghi del borgo antico di grande valore. Tante le location, a partire dal chiostro di San, in ...