Messi incanta | Modric si arrende | l’Argentina vola in finale

E mentre l'asso portoghese è alle prese con i suoi problemi,e trascina l 'Argentina a suon di gol: che smacco. Mondiali: gol e rendimento in crescendo per. Mondiali: una ...L'autore non poteva che essere Leo, checon il suo mancino e batte Ryan. Nella ripresa l'Argentina cresce e al 57 trova il raddoppio. Il gol porta la firma di Julian Alvarez, ma con la ...Il Mondo intero è ai piedi di Lionel Messi. Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain, con i suoi gol decisivi e le sue strepitose giocate, ha nuovamente incantato il pianeta, trascinando la sua Argentin ...A Genova espone Arianna Carossa con "Incanto", una mostra d'arte diffusa, un'asta delle opere e una borsa per artista indipendente.