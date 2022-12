Medico aggredito con un' accetta nel parcheggio dell' ospedale 

Leggi su agi

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - Undi 74 anni del Policlinico di San Donato Milanese è statocon un'nel'ospedale dopo una lite per questioni di viabilità. L'uomo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Raffaele per ferite alla testa. L'aggressore, già identificato dai Carabinieri, è ricercato. La vittima si chiama Giorgio Falcetto, in pensione ma con collaborazione a contratto, è un chirurgo dipartimento di Chirurgia Generalea struttura del gruppo ospedaliero. Laureato all'Università degli Studi di Torino nel 1970, dove sei anni dopo si è specializzato. Nel 1989 - come riporta il suo profilo sul sito del Policlinico di San Donato - ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Toracopolmonare all'Universita' degli Studi di Torino e presso la ...