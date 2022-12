Medico aggredito a San Donato | fermato l’aggressore | è un pregiudicato di 62 anni

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’arma usata per l’aggressione non è stata ancora ritrovata. La vittima, il 76enne Giorgio Falcetto, è ancora in pericolo di vita

Si chiama Giorgio Falcetto ildi 76 anni che questa mattina è stato colpito con un machete alla testa nel parcheggio del policlinico San Donato di Milano. Il, un chirurgo esperto, è stato operato nella sala operatoria del reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Raffaele di Segrate, dove è stato trasportato d'urgenza subito dopo l'aggressione. Le ...Il, Giorgio Falcetto di 76 anni, è stato trasferito all' ospedale San Raffaele dove è stato operato d'urgenza in neurochirurgia. Ilè in gravissime condizioni ed è pericolo di ...L’arma usata per l’aggressione non è stata ancora ritrovata. La vittima, il 76enne Giorgio Falcetto, è ancora in pericolo di vita Leggi » ...A Milano, nel parcheggio del policlinico San Donato, Giorgio Falcetto, un medico di 76 anni è stato gravemente ferito con un machete. Subito soccorso, si trova ora in fin di vita all'ospedale San Raff ...