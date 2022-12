Lorenzo Mora vuole uscire dalla vasca corta e prendersi anche la lunga

(Di martedì 13 dicembre 2022)spunta in autunno. È un fungo, una castagna, una nocciola. Mentre molti nuotatori vanno in letargo, dopo le fatiche dell’estate e in vista degli impegni dell’anno succ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Per, qualificazione alla finale dei 100 dorso - Calcio, il Modena ha ripreso nel pomeriggio a lavorare dopo la pesante sconfitta di Bari e in vista della sfida di domenica contro il ...C'E' Esce dal giaccone e dalla felpona con il cappuccioper la semifinale dei 100 dorso e fa uscire dal freddo dello stentato avvio mondiale il nuoto azzurro: nei 100 dorso stampa, ...Il pm aveva chiesto 9 anni e mezzo di reclusione. Oggi, invece, l’accusa per Lorenzo Pieri per la morte del parente è stata derubricata in omicidio colposo ...Dopo un inizio complicato il primo giorno dei Campionati mondiali in vasca corta di Melbourne 2022 si apre con due ori e un record mondiale! Gregorio ...