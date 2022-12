Lacrime cyber per l’Europa

Leggi su panorama

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le buone notizie non erano attese e l’infografica che evidenzia le principali minaccepubblicata dal Consiglio Europea la scorsa settimana ne è stata l’ennesima conferma. Questo a partire dall’annuncio che i costi generati dal crimine informatico sono raddoppiati rispetto al 2015, raggiungendo quota 5,5 trilioni di euro. La minaccia numero uno è il ransomware, non soltanto per l’iperattività delle organizzazioni implicate, ma soprattutto perché il Consiglio stima che cedono al ricatto almeno il 60 per cento delle vittime. Inutile dire che, se così fosse, dovremmo attenderci un peggioramento dello scenario con i criminali sempre più incentivati a colpire. Al secondo posto si collocano gli attacchi DDoS che nello scorso luglio hanno raggiunto il massimo storico, almeno per gli operatori del Vecchio Continente. Sull’ultimo gradino del podio si collocano i malware, ...