Intelligence condivisa e sicurezza nazionale I primi passi in Ue

(Di martedì 13 dicembre 2022) Negli ultimi anni la letteratura scientifica manageriale si è concentrata sulle conseguenze della “complessità” crescente di prodotti, servizi e mercati sullae tutela di consumatori e cittadini. Basti pensare, per esempio, alle problematiche che emergono dall’utilizzo sempre più pervasivo dell’intelligenza artificiale (come i sistemi di guida autonoma) o alle continue scoperte nel settore medicale e della cosmetica. Quando la tecnologia “corre troppo” e la regolazione non segue adeguatamente il cambiamento tecnologico, si rischiano “cortocircuiti” che possono ridurre la trasparenza e la confidenza dei mercati, generando situazioni di confusione per consumatori e cittadini. In questo contesto, il miglioramento normativo, la trasparenza riguardo prodotti e servizi e in ultima analisi la tutela dei cittadini possono essere raggiunti attraverso la collaborazione ...