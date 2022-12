Emergenza casa | l’Onu chiede più aiuti e il governo risponde azzerando i fondi Sindacati inquilini | “Regioni e Comuni col cerino in mano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Mentre lo scorso 7 dicembre il Comitato Onu sui Diritti economici, sociali e culturaliva all’Italia “di aumentare i sussidi per l’alloggio per chi non è in grado di ottenere un alloggio a prezzi accessibili e di garantire un accesso sostenibile alle strutture di base necessarie per un alloggio adeguato”, la legge di Bilancio per il 2023 delMeloni andava esattamente nella direzione opposta,destinati ai contributi affitto e alla morosità incolpevole. E se per il 2022 la dotazione in capo al ministero di Infrastrutture e Trasporti è di 280 milioni di euro complessivi, per il 2023 non c’è nemmeno un euro. Una scelta che, sommata al caro bollette e all’inflazione, rischia di incendiare una situazione che vede il 45% delle famiglie italiane in affitto già sotto la soglia della povertà ...