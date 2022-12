Codice della Strada | ipotesi multe più alte in base al reddito

... per Matteo Salvini continua il processo per il blocconave Open Arms dell'agosto 2019, le ... Eppure si torna a chiedere un nuovodi condotta per le navi umanitarie, accusate dagli ...Ho appena letto la news sulla probabile proposta del governo: "Multe più alte in base al reddito: il governo vuole rivedere ilstrada". Ohhhh finalmente una norma a favore dei ceti deboli, dei pensionati, dei disoccupati. In apparenza, forse, al contrario favorirà un preciso bacino elettoraledestra. In ...Da diversi anni assistiamo ad una intricata vicenda che vede contrapposti gli interessi degli enti locali da quelli delle diverse società che installano le antenne di telefonia mobile. Tema molto impo ...Appurata l'esistenza di Raptor Lake Refresh, sembra che l'arrivo di Meteor Lake in ambito desktop si farà attendere più del previsto. La prima CPU consumer di Intel basata su chiplet dovrebbe richiede ...