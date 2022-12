Bullismo | la lotta condotta dal comune di Quartu Sant’Elena

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ildiha messo in campo un’altra iniziativa per regalare ai propri cittadini un futuro migliore. Nello specifico l’Amministrazione comunale sta portando avanti un programma studiato per combattere ile il cyber. Ilè una vera e propria piaga sociale. Tanti ragazzi si ritrovano spesso ad essere vittima di umiliazioni, violenze fisiche e verbali, vessazioni. Intervenire è doveroso e la cultura può essere un forte aiutante per cercare di porre fine a fenomeni come questi che dilagano nella società. Questo è ciò che sta facendo l’Amministrazione comunale di, adottando un programma con le scuole della città per dare sostegno ai giovani che vivono in prima persona ...

Comune di Quartu Sant'Elena

Ed è un'offensiva che, proprio come accade quando lo stesso comandante conduce la 'task force' che va a parlare nelle scuole di violenza e, si è caratterizzata per un'azione molto precisa e ...Come già avevamo detto in più occasioni, l'associazione utilizzerà questi fondi per incrementare le proprie attività di sensibilizzazione, contrasto al pregiudizio eal... LOTTA AL BULLISMO, STUDENTI IN BIBLIOTECA A LEZIONE CON LE FORZE DELL'ORDINE PERUGIA - Offensiva contro il dilagare delle baby gang. Per evitare che un pomeriggio del week end diventi esplosione di violenza e minacce, con la droga a rappresentare un continuo e ...Al Teatro Sperimentale “ Lirio Arena” si è tenuto un convegno dal titolo “svitiAMO il bullone”, con il patrocinio del Comune di Ancona, della Confartigianato di Ancona e Pesaro, in collaborazione con ...