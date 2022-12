Ucraina | pacco con topo morto ad ambasciata francese a Mosca

... due anni di Covid e tutti gli effetti devastanti che la pandemia e la guerra instanno ... al Cappello di Babbo Natale in piazza Airaldi Durante, alregalo in piazza Matteotti, alla ...Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, parlando di "campagna di terrore e intimidazione" iniziata mercoledì scorso contro ambasciate e consolati ucraini con "uncon ...Diversi attacchi si sono registrati in tutta l'Ucraina concentrandosi nel distretto di Nikopol e a Svatove dove è esploso un ostello con dentro soldati russi. Il Vice ministro degli Esteri Nikolenko h ...Le autorità ucraine hanno riferito lunedì che nelle ultime ore la loro ambasciata in Grecia ha ricevuto un pacco «insanguinato», un oggetto simile a quelli ricevuti nell’ultimo mese in più di una dozz ...