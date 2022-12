Strage di Corinaldo | la Cassazione conferma le condanne per la banda dello spray

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lahato leper i sei giovani del modenese accusati di aver fatto parte dellache nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 provocò la morte di sei persone nella calca della discoteca Lanterna Azzurra a, in provincia di Ancona. Le difese avevano fatto ricorso contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Ancona che a marzo del 2022 aveva aumentato le pene riconoscendo, oltre agli omicidi preterintenzionali, anche l’associazione a delinquere, lesioni personali, furti e rapine. I giudici dellaora hanno respinto i ricorsi,ndo lea 12 anni, 6 mesi e 20 giorni per Ugo Di Puorto, a 12 anni 4 mesi e 20 giorni per Raffaele Morrone, a ...

a Corinaldo (Ancona), la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018.