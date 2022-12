Salernitana su Demme | operazione possibile a due condizioni

Laè interessata a tre calciatori del napoli scrive TMW: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieUltime notizie calcio Napoli - Ad assistere ieri a Napoli - Crystal Palace 3 - 1 , c'era anche una delegazione della. Vi abbiamo mostrato le immagini in tribuna, oltre alla lunga chiacchierata Sirigu - Morgan De Sanctis . Il portiere azzurro era infatti in tribuna, indisponibile per l'amichevole di ieri ...In casa Salernitana si guarda alla finestra di calciomercato di gennaio per rinforzare l'organico a disposizione di mister Davide Nicola in vista della seconda parte di campionato, dopo il rientro dal ...Valter De Maggio, giornalista, ha fatto luce sul mercato in entrata e in uscita del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis.