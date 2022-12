Operazione in stile Rrahmani | il Napoli prova il colpo dalla Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Mentre ildi Luciano Spalletti continua a lavorare sul campo in vista della ripresa della stagione, c’è un uomo nella dirigenza azzurra che non si è mai fermato. Si tratta del ds Cristiano Giuntoli. Dopo la meravigliosa campagna acquisti estiva che ha portato all’ombra del Vesuvio giocatori del calibro di Kvaratskhelia, Kim Minjae e Raspadori, il ds azzurro è al lavoro per rinforzare la rosa. Da tempo gli occhi di Giuntoli sono finiti su Ivan Ilic, centrocampista dell’Hellas Verona. Si tratta di un classe 2001 di piede sinistro che sta disputando un’ottima stagione inA con gli scaligeri. Ivan Ilic (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)-Ilic, ci sono i primi sondaggi! Mentre in precedenza ilaveva solo visionato il giocatore, negli ultimi giorni ci sono state importanti ...