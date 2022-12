Onlyfans | Giletti sbotta con una coppia di creator hard | «Collaborazione? È una sc***ata…»

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il tematorna protagonista a Non è l’Arena, programma di attualità politica e sociale in onda su La7 condotto da Massimo. Durante la scorsa puntata, andata in onda l’11 dicembre, si è creato un dibattito su come funziona la piattaforma che offre diversi contenuti erotici disponibili sottoscrivendo un abbonamento. Il conduttore dopo aver ascoltato la testimonianza di unadi giovani, diventati ricchi grazie a delle “collaborazioni”, non si è trattenuto e ha alzato i toni: «È una sco***a generale. Usate i termini giusti». Cosa è successo In collegamento ci sono Matteo e Vittoria, che hanno dichiarato di guadagnare fino a 50.000 dollari al mese su: «Tutto è nato durante la pandemia, eravamo a casa, abbiamo iniziato con dei video molto molto amatoriali», ha raccontanto lei. Poi ha aggiunto: ...

La7

Massimocontro. Nel corso della sua indagine su come funzionache prosegue da ormai diverse puntate Massimosi è infuriato in seguito ad alcune dichiarazioni dei ...Il tematorna protagonista a Non è l'Arena , programma di attualità politica e sociale in onda su La7 condotto da Massimo. Durante la scorsa puntata, andata in onda l'11 dicembre, si è ... OnlyFans, Giletti: "200 euro per il piede Questo è il mio, vale 10 euro" Il tema Onlyfans torna protagonista a Non è l'Arena, programma di attualità politica e sociale in onda su La7 condotto da Massimo Giletti. Durante la scorsa ...I Santi Francesi, il power duo vincitore di X Factor continua a scrivere la propria storia: dopo l’esordio sui piccoli palchi, conquistano i giudici e il pubblico con l’energia e ...