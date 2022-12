Migranti | ingressi irregolari nell’Unione Europea +68% in un anno

(Di lunedì 12 dicembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nei primi undici mesi di quest’, secondo i calcoli preliminari di Frontex, sono stati rilevati più di 308.000alle frontiere esterne dell’Unione. Dati che segnano un aumento del 68% rispetto allo stesso periodo dell’scorso ed è il più alto dal 2016. Secondo l’Agenziadella guardia di frontiera e costiera la rotta dei Balcani occidentali rimane la più attiva, con il 45% di tutti gliregistrati dall’inizio dell’.A novembre, gli Stati membri dell’UE hregistrato circa 27.000 attraversamentidelle frontiere, il 15% in più rispetto allo ...

27.000 gliirregolari registrati a novembre. Le rotte del Mediterraneo occidentale, dell'... può essere attribuita ai ripetuti tentativi di attraversare il confine da parte digià ...... si entra solo legalmente, noi vogliamo combattere il traffico di esseri umani, gli...già dalla prossima settimana stiamo lavorando per nuove norme per fermare la tratta (dei...