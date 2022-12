Mazzette del Qatar | l’ennesimo sintomo di una crisi della democrazia rappresentativa

(Di lunedì 12 dicembre 2022) di Michele Sanfilippo Il recente caso di “presunta” corruzione di Eva Kaili ègravissimodi una. C’è qualcosa di peggio per un elettore di vedersi tradito da colui che avrebbe dovuto rappresentarlo? Sì, c’è: ed è il fatto che questa persona appartenga all’area progressista, cioè quella parte politica che, più delle altre, dovrebbe rappresentare i ceti più deboli. Si può anche comprendere, ma non apprezzare, che un rappresentante dei ceti più abbienti usi il proprio ruolo politico per favorire coloro che rappresenta. Ma quando a farlo è un rappresentanteparte avversa il danno è molteplice. Non si tratta solo di corruzione, cosa di per sé già gravissima, si tratta di dare all’elettorato un messaggio ...

