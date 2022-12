(Di lunedì 12 dicembre 2022) È ladi Forza Italia al Senato, ma Licianon voterà il provvedimento attraverso il quale il governo che sostiene ha anticipato ildeiNo Vax sul posto di lavoro. Una scelta “a titolo personale” poiché l’obbligo vaccinale, a maggior ragione per il personale sanitario, è sempre stata “una sua battaglia”. La numero uno dei berlusconiani a Palazzo Madama ha motivato così il suosottolineando tuttavia che il resto del gruppo azzurro i esprimerà “in linea con quelle che sono state le decisionimaggioranza”. Il provvedimento in esame è il decreto anti-Rave che all’articolo 7 prevede la possibilità per iNo Vax di essere reintegrati. “Intervengo a titolo personale, non nascondendo un certo travaglio nel dover ...

Il Fatto Quotidiano

... Enna (100, in particolare, ottiene il primato nazionale per numero di furti cone, in ... Non sono dati positivi quelliSicilia, c'è però un elemento da considerare: tutte le province ...... il 1° posto, nella speciale classificadisponibilità di medici di medicina generale ogni 1. al 41° per le violenze sessuali, al 69° per i furti, al 19° per i furti con, al 60° per i ... Lo strappo della capogruppo di Fi Ronzulli: “Non voto il reintegro dei medici No Vax” La città di Milano ha perso ben sei posizioni nella classifica della qualità della vita stilata dal Sole24Ore: è all’ottavo posto ...Santa Lucia, vergine e martire, è venerata dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa. Come ricorda il Messale Romano, è una delle sette donne menzionate nel ...