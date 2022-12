Iran e Cina ai ferri corti mentre Xi torna dal Golfo

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’ha convocato il rappresentante diplomatico cinese a Teheran per esprimere il proprio disappunto su una dichiarazione rilasciata in occasione dell’incontro tra il presidente Xi Jinping e gli Stati arabi della regione. Il leader cinese nella dichiarazione ha toccato un punto critico per la Repubblica islamica, citando le rivendicazioni emiratine su alcune isole contese. Può essere stato un incidente diplomatico? I cinesi sono stati incauti e non si aspettavano la reazioneiana? Pechino — come già fatto utilizzando il proxy narrativo delle armi nucleari per mettere paletti all’invasione russa dell’Ucraina — sta cercando di sganciare la sua immagine anche da quellaiana,Teheran ha addosso i riflettori del mondo per le repressioni contro le proteste popolari? Questa settimana Xi si è stato in visita ...