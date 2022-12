Il Paradiso delle Signore | trama 12 dicembre 2022 | una decisione inaspettata

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Una novità imprevista irromperà nella vita dei Colombo e della famiglia di Sant'Erasmo, come segnala lade Ildi lunedì 12. Al centro della scena, in particolare, ci saranno Marco e Stefania ed unache cambierà per sempre la loro vita. Intanto, Ezio si confronterà con Vittorio a proposito della sua situazione lavorativa. L'uomo, di recente, dopo l'ennesimo durissimo scontro con Umberto Guarnieri, ha deciso di licenziarsi e ha subito pensato ad una nuova attività imprenditoriale. Sfruttando la recente scoperta del denim, Ezio ha pensato di fondare un'azienda tutta sua e ne ha parlato con Gloria, la quale si è detta entusiasta e lo ha incoraggiato. Tuttavia, Colombo si è subito scontrato con la difficoltà di ...