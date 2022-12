Giustizia | Nordio “La legge Severino va cambiata”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sulle intercettazioni “va rimodulata la norma per conciliare il diritto all’informazione dei cittadini e quello dei singoli a non veder divulgate notizie segrete e intime che li riguardano. Per ripristinare una par condicio di informazione tra le parti. Siamo apertissimi a cercare un punto d’incontro tra diritto all’informazione e limiti alla graticola mediatica. Sono pronto ad aprire un tavolo di confronto tra rappresentanti dell’Anm, dell’avvocatura e del giornalismo, anche domani”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro dellaCarlo. Quanto alla“abbiamo ricevuto sollecitazione dall’Anci, e l’apertura del Pd, per abolire o modificare radicalmente abuso d’ufficio e traffico di influenze”, osserva il ministro spiegando che ...

Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dellaCarlo. Quanto alla legge Severino "abbiamo ricevuto sollecitazione dall'Anci, e l'apertura del Pd, per abolire o ...Leggi Anche: avviso di garanzia è da rivedere Leggi Anche Carlo: 'Intercettazioni utilizzate per delegittimare, interverremo' - Unico ordine per pm e giudice, insensato: separare le ...Il nuovo ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha esordito con un encomiabile atto di riguardo verso il Parlamento. Ha comunicato in dettaglio al Senato ed alla Camera le riforme che il Governo inte ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...