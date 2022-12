Georgina Rodriguez | il retroscena | “relazione con un ex tronista”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il Mondiale in Qatar di Cristiano Ronaldo è stato deludente, il Portogallo è stato eliminato nella partita dei quarti di finale dalla sorpresa Marocco. Il rendimento della squadra portoghese è stato positivo, poi le difficiltà in fase offensiva nella sfida dei quarti di finale. E’ un momento molto difficile per Cristiano Ronaldo. Il calciatore ex Juventus è reduce dalla rescissione del contratto con il Manchester United, il rapporto con i Red Devils non è mai decollato. L’intervista contro il club ha fatto infuriare i Red Devils, le parti hanno raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto. Foto di Jose Sena Goulao / AnsaCristiano Ronaldo è alla ricerca di una nuova squadra in Europa, ma al momento non sono arrivate offerte considerate all’altezza. Cr7 potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, oppure in MLS. La delusione per l’eliminazione al Mondiale in Qatar è ancora fortissima, ...