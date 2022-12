Fusione nucleare | gli Stati Uniti vicini alla svolta | “Generata più energia di quanta ne è stata consumata”

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Una possibileper il futuro dell’pulita. Gli scienziati americani sarebbero riusciti per la prima volta a produrre piùdine siausata per innescare una reazione di. Ad anticipare la notizia sonoil Financial Times e il Washington Post, prima ancora dell’annuncio previsto per domani di un “importante passo in avanti scientifico” da parte del dipartimento dell’statunitense. Gli occhi della comunità scientifica sono adesso puntati su un laboratorio federale in California e su un esperimento condotto nelle ultime due settimane. Lapromettepulita e abbondante, senza molti degli inconvenienti della ...