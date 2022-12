Chi è Zhuang Rongwen | la mente dietro la censura digitale in Cina

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nelle ultime settimane, il sistema di controllo edelle informazioni inè stata soggetto di analisi e critiche. La rete ha contribuito all’organizzazione e diffusione delle proteste – specialdei giovani – contro la politica zero Covid e la mancanza di libertà nel Paese. Gli hashtag che sono circolati su Weibo, la piattaforma simile a Twitter con più di 500 milioni di utenti, sono stati cancellati, anche nelle versioni camuffate con nuovi linguaggi e parole-chiave per sfuggire dal controllo. I focolai di scontento sociale sono stati così veloceneutralizzati. Laè decisa nel controllare tutte le porte di collegamento e accesso verso il resto del mondo, specialquella di internet. In un intervento pubblico pronunciato nel 2013, il presidente Xi Jinping ...