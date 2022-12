CdS – incontro per il suo futuro

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 12 dicembre 2022) 2022-12-12 14:57:02 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: ROMA – Nelle prossime ore si deciderà il destino di Rick Karsdorp alla Roma. Il terzino olandese è chiamato a rispondere alla convocazione del club per la ripresa degli allenamenti dopo le due settimane di vacanze concesse per la sosta del Mondiale. Anzi, per Rick le ferie sono stato ancor più lunghe: un mese lontano da Trigoria dopo la sua fuga prima della gara contro il Torino dello scorso 13 novembre e la sua assenza sia dalla capitale sia dalla tournée in Giappone. Quattro settimane di stop per lui (anche la condizione fisica ne avrà certamente risentito), ma oggi si presenterà al Fulvio Bernardini per non subire ulteriori sanzioni da parte del club. La Roma lo multerà pesantemente, e questo il ventisettenne già lo sa, e lo ha richiamato all’appello per discutere con lui della situazione e del suo ...