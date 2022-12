Trapianto di fegato collegato al cuore salva bimba 5 anni

TGCOM

Una bambina di 5 anni è stata sottoposta con successo a un eccezionale, collegando ildel donatore direttamente al cuore della ricevente, all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Nata a Torino da genitori di origine cinese, la bimba era ...... ha toccato nel biennio 2021 - 2022 quota 222 trapianti di, posizionandosi tra i primi centri in Europa per trapianti da donatore vivente tra adulti, per utilizzo di split perdi due ... Torino, trapianto di fegato collegato al cuore salva bimba di 5 anni Una bambina di 5 anni è stata sottoposta con successo a un eccezionale trapianto, collegando il fegato del donatore direttamente al cuore della ricevente, all'ospedale Molinette della Città della Salu ...MODENA – Con 113 trapianti di fegato nel 2022, 18 da donatore vivente in 28 mesi e due prelievi di emifegato con tecnologia totalmente robotica, il Centro di Modena non si ferma e anzi continua ad inv ...