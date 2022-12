Serie C 2022 2023 | Girone A | goleada della Feralpisalò che vola in testa | pareggio tra Pordenone e Vicenza

(Di domenica 11 dicembre 2022) Pomeriggio di gare e di gol quello deldiciottesima giornata di campionato di. 9 gli incontri giocati ed con un totale di ben 14 marcature segnate. Partiamo dalla vittoria più ampia, quellacontro il Novara, 4-0, con doppietta di Guerra e gol di Balestrero e Bergonzi. 3-0 invece la vittoria del Virtus Verona in casa con il Renate. In rete Danti, Fabbro e Gomez. Vittoria incredibile in rimonta dell’Arzignano che, dopo essere stata in svantaggio contro la Juventus U23 per la rete di Muharemovic, trova i gol vittoria al minuto 86? e 90? con Barba e Antoniazzi: 2-1. Stesso risultato tra Lecco e Padova. Per i padroni di casa gol di Ilari e Giudici, per gli ospiti autorete di Zambataro. Vince la Pro Sesto sul campo ...

