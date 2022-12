Reddito di cittadinanza | in 10 mesi stop a 240mila domande

(Di domenica 11 dicembre 2022) ROMA – I controlli dell’Inps sui ‘furbetti’ deldi, ma anche su chi erroneamente sbaglia a fornire i propri dati, sembrano funzionare. Nei primi 10di quest’anno risulta che oltre 290.000sono state registrate come ‘a rischio’. Di queste, ne sono state respinte automaticamente 240.000, per mancanza del requisito della residenza in Italia oppure per false o omesse dichiarazioni relativamente alla posizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare. L'articolo L'Opinionista.

