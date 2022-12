Qatar | un altro giornalista morto all' improvviso

L'INDIPENDENTE

- Ungiornalista è morto all'improvviso in, si tratta del fotoreporter Khalid al - Misslam . Il suo decesso è stato annunciato su Twitter dal canale televisivo "Al Kass" e ripreso ...E MERCOLEDÌ SERA INSEMIFINALE CON LA FRANCIA Prevedibile unboom di ascolti. I sorprendenti talenti del Marocco contro i campioni del mondo della Francia . Cultura ,storia e politica ... L'altro Mondiale: cronache assurde da Qatar '22 (terza puntata) Dai documenti emerge anche come Panzeri abbia fatto una vacanza da 100mila euro insieme a moglie e figlia. Si indaga sui rapporti con Qatar e MaroccoMoglie e figlia ai domiciliariArrestata anche Eva ...Riportate da vari media internazionali le parole pronunciate dopo una visita effettuata in ottobre in vista della competizione ...