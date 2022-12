Nordio è senza freni | “Riformeremo avviso di garanzia e registro degli indagati” E attacca di nuovo le intercettazioni | “Non servono a nulla”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 dicembre 2022) Una riforma dell’di, che “si è trasformato in condanna mediatica anticipata“, da inserire dentro una “revisione organica del codice di procedura penale, a cominciare dalche dovrebbe restare segretissimo e invece si è trasformato in un’automatica fonte di delegittimazione di una persona che non è nemmeno imputata”. In un’intervista al Messaggero il Guardasigilli Carloaggiunge bandierine al suo progetto di rivoluzione garantista, già illustrato nelle relazioni alle Camere delle linee programmatiche sulla giustizia, in cui se l’è presa soprattutto con le(definite “strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica“) e con l’obbligatorietà dell’azione penale (“diventata arbitraria e quasi ...