Napoli-Crystal Palace 1-1 al 45esimo | gran gol di Osimhen

(Di domenica 11 dicembre 2022)1-1 al. Più che una partita amichevole, è una gara di resistenza fisica. Si gioca sotto una pioggia piuttosto intensa, il tempo è bruttissimo. Ilè squadra vera, ciononostante anche in amichevole la squadra di Spalletti sa farsi rispettare. Inglesi in vantaggio con Zaha (che è un signor giocatore) in ripartenza e poi sontuoso pareggio diche fa un gioco da centravanti d’area: addomestica il pallone, poi sembra perderlo, a questo punto spalle alla porta anticipa un difensore con un sombrero e la volo tira sul palo lontano, a incrociare.de gol. Con questa pioggia è difficile giocare in un’amichevole. Resta ovviamente una sgambata interessante ma non è che si possa trarre chissà quale conclusione. ...