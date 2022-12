Modugno | Napoli incredibile continuità! La consapevolezza cresce e si alimenta con le vittorie

(Di domenica 11 dicembre 2022) Francesco, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky, dopo la vittoria delcontro il Crystal Palace. Queste le sue parole: "Grande qualità e atteggiamento del, che ormai ha unacontinuità anche nelle amichevoli, perchè lae sicon le. -afferma- Anche in questo match ci sono stati qualche esperimento, con Raspadori che interpreta ogni ruolo. Ha una corsa da centrocampista per fare la mezzala e quella accelerazione e quel talento da attaccante. -prosegue- Osimhen ha dimostrato la sua esuberanza anche contro i difensori della Premier. A centrocampo bene Gaetano, alla play come Lobotka. Era un ...

