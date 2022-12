LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Dublino 2022 in DIRETTA | ultimi due giri | in sette a combattere per il successo

(Di domenica 11 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 SPETTACOLO DI SWEECK! Invece di scendere dalla bici per percorrere un tratto in salita, lo scala PRATICAMENTE A SALTELLI! Ha fatto il vuoto anche lui, è a 7” da Van Aert! Pidcock e Iserbyt, sesto e quinto, boccheggiano! 15.59 E dietro di lui il delirio! Scattone di Sweeck che vuole guadagnare ancora su Iserbyt!! 15.58 METTE IL TURBO VAN AERT! Sorpasso poco prima del tratto di sabbia, e ora SE NE VA DA SOLO! LI STA BRUCIANDO TUTTI! 15.57 E avanti ALLUNGA DI NUOVO ISERBYT! CI RIPROVA A FARE TUTTO DA SOLO, dietro di lui Van Aert! 15.56 ATTENZIONE A PIDCOCK! Sta perdendo le ruote dei migliori! Potrebbe aver forzato troppo! 15.54 Sweeck, Vanthourenhoyt e Van Der Haar passano dai box per cambiare bici. 15.53 Quinto giro agli archivi! E sono dunque ancoraa potersi giocare il ...

