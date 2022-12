Grande Fratello Vip 7 | preferito e nominati 21a puntata del 10 dicembre | chi rischia di essere eliminato

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 11 dicembre 2022) Unaspecialissima, quella delVip 7 andata in onda nella prima serata di ieri 10, eccezionalmente e per la prima volta di sabato. A meno di sette giorni dall’ultimo appuntamento abbiamo scoperto chi è stato il Vipponedal pubblico da casa e chi è a rischio eliminazione.Vip... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.