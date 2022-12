Giroud ancora decisivo | gol e Francia in semifinale | Inghilterra eliminata

AGI - La Francia supera l'Inghilterra per 2 - 1.decisivo, Theo Hernandez rischia di combinarla grossa con il fallo che causa il rigore poi sbagliato da Kane. Rabiot sufficiente. La favola del Marocco continua, Portogallo sconfitto per ...Ma l'incubo, trent'anni dopo, èlì. Quando le telecamere di Doha si sono fermate, impietose, ... inglesi che la riagguantano, poi vanno sotto di nuovo con quel micidiale colpo di testa di...Quattro gol in quattro partite (nell'ininfluente match contro la Tunisia il bomber non è entrato in campo). Una costante presenza nell'area avversaria, e il solito sacrificio quando c'è da difendere c ...Il Marocco nella storia: batte il Portogallo e vola in semifinale ai Mondiali di Qatar 2022. Affronterà la Francia, 2-1 all'Inghilterra.