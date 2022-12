Calcio | Napoli In Turchia battuto in amichevole 3 - 1 il Crystal Palace

(Di domenica 11 dicembre 2022) A segno per il team azzurro Osimhen e Raspadori, autore di una doppietta.- Secondae seconda vittoria per il, impegnato innella Winter Football Series. Il team ...

E poi questoha sempre la mentalità giusta: va sotto nel punteggio, reagisce subito e ribalta poi la partita. CLASSICO 4 - 3 - 3 Il ritmo è discreto ma non altissimo, adeguato a una ...A scendere in campo saranno l'arbitro Daniele Orsato (Sezione di Schio) e gli assistenti Ciro Carbone () e Alessandro Giallatini (Roma 2), mentre in Sala VAR ci saranno Massimiliano Irrati (...Dopo i contatti delle scorse ore tra Salernitana e Napoli, una delegazione granata è presente oggi al Regnum Carya Resort per assistere a Crystal Palace-Napoli, ultima amichevole azzurra ...Gli azzurri avvisano l'Inter, avversaria il prossimo 4 gennaio nel ritorno in campo della Serie A. Zaha illude Vieira, poi colpisce il nigeriano e un'altra doppietta dell'ex Sassuolo ...