Alessandria | schianto nella notte | morti 3 giovani tra cui un 15enne

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) – È di tree quattro feriti il bilancio del grave incidente stradale verificatosi questaintorno alle 4 a Cantalupo, nell’alessandrino. Nellodi un’auto su cui viaggiavano 7, tre sono deceduti, altri quattro sono rimasti feriti. I feriti sono stati tutti trasportati in ospedale: due sarebbero in gravi condizioni. Tra le vittime anche un, gli altri due sono un 21enne e un 23enne. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.