Traffico Roma del 10-12-2022 ore 12 | 30

(Di sabato 10 dicembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per tratti allagati sulla Cassia bis tra Formello e Campagnano nelle due direzioni prestare la massima attenzione alla guida auto in coda sul Lungotevere Marzio tra Piazza di Ponte Sant’Angelo e Regina Margherita in direzione Flaminio ancora chiusa alPiazza dell’esquilino nel tratto compreso tra via Cavour e via Depretis verso Piazza Santa Maria Maggiore per interventi di pulizia chiusa da questa mattina per lavori di potatura via Merulana tra piazza di San Giovanni in Laterano e Viale Manzoni In entrambe le direzioni fino alle 7 di svolgimento una manifestazione con corteo in occasione della marcia per i diritti umani sono circa 2000 i partecipanti che da Piazza della Repubblica raggiungeranno più Madonna di Loreto fino alle 14 deviate limitate molte ...