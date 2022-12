Re Carlo finalmente è sulle monete circolanti

Leggi su velvetmag

(Di sabato 10 dicembre 2022) Milioni dida 50p con l’effigie di reIII sono entrate in circolazione da giovedì 8 dicembre attraverso gli uffici postali di tutto il Paese. Si tratta delle primissimeprodotte in serie che portano l’immagine del nuovo re e saranno distribuite in resto ai clienti. La BBC riporta che, secondo le stime ufficiali, saranno circa 4,9 milioni le nuoveche entreranno in circolo tramite gli uffici postali. Si tratta di circa la metà del numero totale destinato alla circolazione. Chi si recasse adesso nel Regno Unito si troverebbe, dunque, di fronte ad una situazione di transizione dal vecchio al nuovo governo. Leche recano l’immagine della regina Elisabetta saranno accettate nei negozi per ancora un bel po’ di tempo. L’8 dicembre, dunque, ha segnato solo la data di inizio di ...