(Di sabato 10 dicembre 2022) Dopo tre mesi da quando è iniziata, lapopolare contro la Repubblica islamica, in Iran, suscita speranze e aspettative. Che ora neanche i cinici più incalliti ai vertici delpossono ignorare. L’establishment khomeinista è in preda a una evidente paralisi decisionale, e non può più spacciare le azioni rivoltose per “disordini sporadici” fomentati da Israele, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia. O provocati da qualche gruppuscolo di secessionisti assoldati dai servizi segreti turchi o arabi. Il potere di Khamanei è sempre più vulnerabile Il potereGuida Suprema iraniana, Ayatollah Ali Khamenei, è sempre più vulnerabile dopo che finanche la sorella, Badri Hossein, tre giorni fa, si è augurata “la vittoria del popolo e il rovesciamento dell’attuale tirannia al potere”. A fine novembre era stata la nipote, Farideh ...

Secolo d'Italia

... Jens Stoltenberg,che i combattimenti in Ucraina possano ...in Ucraina possano trasformarsi in una guerra tra la Russia e'... 10 dic 09:10 Usa: Russia evalutano produzione congiunta droni Le ...Siche il regime acceleri per disincentivare le ... La premier Giorgia Meloni ha espresso ''indignazione' del governo italiano. ... http://www.ilfogliettone.it/wp - content/uploads/2022/12/- ... L'Iran teme gli esiti della rivolta e tratta con il regime di Maduro in cerca di una via di fuga