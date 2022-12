Le mete giuste per godersi il mare in inverno

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dove andare alin? Maldive, Belize, Seychelles, Cuba, Mauritius, Belize, Thailandia, Saint Vincent e Grenadine, Zanzibar, Turks And Caicos e Capo Verde. Se dovessimo immaginare dei luoghi dove la natura è la scenografia perfetta di una vacanza, queste destinazioni sarebbero sicuramente nella top ten. Noi abbiamo trovato 10 resort in questi eden dove trovare ottimi servizi, una miriade di attività, buon cibo e soprattutto dove lasciare alle spalle la vita frenetica. Constance Lemuria, Seychelles Il bianco e l’azzurro abbaglianti, lo smeraldo della vegetazione, i massi di granito modellati in forme dolci dalle onde: le Seychelles sono la bellezza nella sua massima espressione. Paradiso perduto sull’isola di Praslin, il Constance Lemuria, affacciato sulle spiagge di Anse Kerlan e sulla splendida Anse Georgette, è la perfetta fusione di ...

GQ Italia

I dati del Sud "mostrano che, mettendo in campo lestrategie, anche i numeri della ... L'88% dei docenti interpellati ritiene che nel prossimo futuro saranno privilegiate leitaliane che ...Come fare, dunque, per liberarsi dallo stress del lavoro e godersi qualche giorno di libertà Basta pianificare al meglio scegliendo leper potersi rilassare senza spendere una fortuna. ... Mare inverno, le mete Viareggio, previsioni meteo per il 10/12/2022. Giornata caratterizzata da pioggia o rovesci anche intensi, temperature comprese tra 11 e 14°C ...Meteo per Sabato 10 Dicembre 2022, Pisa. Giornata caratterizzata da pioggia, temperatura minima di 11°C e massima di 14°C ...