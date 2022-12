Imprese | l’aumento dei tassi d’interesse Bce costerà quasi 15 miliardi in più

... e in particolare alla guerra in Ucraina, e non a un... come spiega'ICRICT , la Commissione indipendente per la riforma ...indipendente per la riforma della tassazione delle......o semplice "normalizzazione" del numero delleattive in ...costante crescita degli ultimi due anni Quel che è certo è che'... causata dell'esponenziale dei prezzi delle materie prime, ...