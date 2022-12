Commissione Ue insiste | Ungheria non rispetta stato di diritto

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 10 dicembre 2022) Laeuropea ha respinto al mittente la richiesta del Consiglio Ecofin di rivedere e aggiornare il giudizio dell'Esecutivo comunitario sulla violazione da parte dell'del regolamento Ue sul "meccanismo di condizionalità dellodi", e la proposta conseguente di congelare i due terzi dei programmi di coesione destinati alla stessaper circa 7,5 miliardi di euro. La richiesta del Consiglio Ecofin, svoltosi martedì scorso a Bruxelles, era motivata dal tentativo di sbloccare il veto di Budapest a una decisione, da prendere all'unanimità, necessaria per attivare il prestito da 18 miliardi di euro per l'assistenza macrofinanziaria che l'Ue si è impegnata a fornire all'Ucraina in guerra, durante il 2023.Il voto unanime serve per aumentare il tetto del bilancio ...