Caso Davide Ferrerio | chiuse le indagini | per il pm è tentato omicidio

(Di sabato 10 dicembre 2022) A distanza di quasi quattro mesi dall’aggressione a, vittima di un pestaggio per uno scambio di persona l’11 agosto 2022 mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Calabria, la Procura di Crotone ha chiuso le, secondo quanto riporta La Gazzetta del Sud. L’accusa più pesante, quella dicon l’aggravante dei futili motivi, è stata formulata ai danni di Nicolò Passalacqua, il 22enne autore materiale dell’aggressione. Nel registro degli indagati sono finiti anche Anna Perugino e Andrej Gaju. I tre, insieme alla figlia minore della donna, erano in cerca di un modo per “punire” un anonimo corteggiatore della 17enne che l’aveva contattata, con un profilo falso via social, chiedendole un appuntamento. L’uomo che aveva preso contatto con la giovane è Alessandro ...

