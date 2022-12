Benevento | Cannavaro | «Ultimamente fatichiamo in casa»

(Di sabato 10 dicembre 2022) Fabio, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita dei campani contro il Cittadella. Di seguito le sue parole. ULTIMO PERIODO – «Non siamo fortunati con questi episodi. Letizia farà gli accertamenti, speriamo che non sia nulla di grave, sono più fiducioso perché l’ho visto camminare stamattina.troppo in, vincere è troppo importante». CITTADELLA – «Il Cittadella è una squadra fastidiosa, bisogna ragionare tanto. E’ la squadra prima per il recupero dei palloni e per duelli vinti. Dobbiamo essere molto freschi di testa, senza avere fretta perché si può vincere al novantesimo. Dovremo essere bravi a evidenziare i loro limiti». PARTITE RAVVICINATE – «Siamo allenati a giocare. Due giorni sono pochi per il recupero, penso che ...

