Tiscali Notizie

"Bonus e carta docente sono a bilancio delle, soprattutto di quelle piccole di quartiere", dice Alessandro Alessandroni della libreria Altroquando di Roma. "ConaAbbiamo visto piu' ...E' scontro aperto sul bonus, il bonus per i 18enni che con la prossima manovra potrebbe avere un importante restyling per ... con anche fondi per i piccoli editori e ledi prossimità. ... 18app, librerie ed editori indipendenti sul piede di guerra La maggioranza assicura che lo stop al bonus 18app non taglierà i fondi alla cultura, ma che nascerà una nuova Carta Cultura.Il Bonus cultura 18app, destinato ai 18enni, ha le ore contate. Al suo posto nascerà la Carta cultura e le risorse saranno redistribuite per creare un welfare dello spettacolo. Tutte le cifre ...