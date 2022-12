X Factor 2022 | vincono i Santi Francesi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono ia vincere l'edizionedi X. Durante la puntata Fedez ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo Crisi di Stato, senza tatuaggi e con la cicatrice dell'operazione in primo piano

Durante la finale di X, tra i super ospiti c'era anche Fedez che ha presentato il suo nuovo singolo 'Crisi di Stato' . Ciò che ha più sorpreso è però stato il suo look 'naturale'. X, la finale: cambia la ...Linda e i Tropea sono i meno votati della prima delle tre manche di questa ultima puntata dal Mediolanum Forum di Assago che decreterà il prossimo vincitore di XItalia. Ospiti Pinguini Tattici Nucleari e Meduza. Nella prima manche i concorrenti hanno duettato con la conduttrice Francesca MichielinNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Di Barbara Visentin Nella serata finale successo del roster di Rkomi formato da Alessandro De Santis e Mario Francese I Santi Francesi sono i vincitori di “X Factor 2022”. Il duo del roster di Rkomi ...