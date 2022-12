Vangelo di oggi 9 Dicembre 2022 | Mt 11 | 16-19 | Video commento

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ascoltiamo ildi venerdì 9, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “La sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie”. “Vedendo questi bambini che hanno paura di ballare, di piangere, paura di tutto, che chiedono sicurezza in tutto, penso a questi cristiani tristi che sempre criticano i L'articolodi: Mt 11,16-19proviene da La Luce di Maria.

La domanda che accora molti sinceri militanti è: esistela sinistra nella porzione di mondo ... è l'inveramento del "grande rifiuto", ilateo imposto da Marcuse. L'intellettuale e politico ...Nella pagina deldine abbiamo una dichiarazione esplicita da parte di Gesù: È difficile salvare chi non si lascia coinvolgere. È come se qualcuno sta annegando, e i soccorritori gli ...Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata ...Il Fadiesis conclude il 2022 a Matera con un omaggio in musica e immagini a Pier Paolo Pasolini. Nel centenario dalla nascita dell’intellettuale che ha esercitare una profonda influenza nella cultura ...