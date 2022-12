No! Queste spille di Christine Lagarde non raffigurano simboli satanici

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Se c’è una cosa che i complottisti amano particolarmente, è accusare i potenti del mondi di avere legami con il satanismo e la massoneria. La vittima di cui ci occupiamo oggi è la presidente della BCE,, che è stata presa di mira da chi, considerandola una satanista, non si fida del suo operato. Oggetto delle speculazioni sono due piccolecheha indossato in due diversi eventi. La prima mostra tre roselline disposte a triangolo. La seconda, invece, mostra il teschio di un bovino. Per chi ha fretta: Dueindossate davengono usate per sostenere che la presidente della BCE sia satanista.ha realmente indossato lein due diverse occasioni, ma non ci sono ...

Se c'è una cosa che i complottisti amano particolarmente, è accusare i potenti del mondi di avere legami con il satanismo e la massoneria . La vittima di cui ci occupiamo oggi è la presidente della ...